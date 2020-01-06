Жителя Тирасполя подозревают в убийстве собственной матери

Жителя Тирасполя подозревают в убийстве собственной матери

Днём 3 января в одной из многоэтажек столицы по улице Юности было обнаружено тело 46-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Милицию вызвал 23-летний сын покойной, который проживал в той же квартире, сообщает пресс-служба МВД ПМР. В ходе отработки версий преступления в круг подозреваемых попал и он. Изначально в милиции молодой человек всячески отрицал свою причастность к происшедшему, но вскоре подробно рассказал, что трагедия произошла во время ссоры, после употребления спиртного.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.

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