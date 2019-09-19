Жителя столицы задержали за распространение марихуаны: конфискован “товар” на 40 000 леев (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) вместе с сотрудниками Национального инспектората расследований раскрыли преступную деятельность группы лиц, занимавшихся распространением марихуаны.

В течение 6 месяцев было совершено несколько контрольных закупок наркотических веществ. Также были проведены обыски, в результате которых полиция обнаружила и изъяла пакеты с марихуаной, мобильные телефоны и 18 000 леев. Стоимость конфискованных веществ составляет 40 000 леев.

В результате операции полиция задержала с поличным 25-летнего жителя Кишинёва. Подозреваемый в распространении наркотиков был помещён под арест на 30 дней.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.