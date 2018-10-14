Жителя столицы поймали с поличным после кражи на остановке (ВИДЕО)

37-летний житель столицы был задержан полицейскими по подозрению в совершении кражи.

Оперативная группа столичного сектора Буюканы установила, что злоумышленник открыто украл мобильный телефон марки Samsung у 59-летнего мужчины в тот момент, когда он находился на остановке общественного транспорта. Будучи замеченным полицейским, преступник пытался избавиться от телефона и выкинул его, однако был задержан.

На допросе подозреваемый полностью признал свою вину. Стоит отметить, что ранее он уже был судим за аналогичные правонарушения. Ему грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.