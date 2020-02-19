Жителя Слободзеи в пьяной ссоре ранила сожительница

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В больницу с колотой раной бедра попал 47-летний житель села Глиное Слободзейского района. О пациенте врачи сообщили в милицию.

Как выяснилось, травму пострадавшему нанесла его сожительница. Женщина вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина тоже был нетрезв, и между ними завязалась ссора. Впоследствии 39-летняя женщина вонзила в ногу своему оппоненту кухонный нож. Осознав вину, она сама вызвала “скорую”, пишет mvdpmr.org.

Орудие преступления изъято и направлено на экспертизу. По факту случившегося проводится разбирательство.