Жителя Рышканского района оштрафовали за незаконную рыбалку в пограничных водах

Жителя Рышканского района оштрафовали за незаконную рыбалку в пограничных водах

Сотрудники пограничной полиции обнаружили молодого человека на берегу водохранилища Костешты-Стынка. Инцидент произошёл утром 27 марта.

Во время наблюдений за государственной границей патруль заметил мужчину, который вынимал сети из воды. Пограничники задержали 21-летнего жителя села Варатик Рышканского района. У него была надувная лодка и 200 м сетей, с помощью которых мужчина успел поймать около 4 кг рыбы.

Хотя молодой человек знал, что ловля в пограничном районе разрешена только при условии уведомления пограничной полиции, он решил попытать счастья без разрешения на рыбалку.

Нарушителя оштрафовали на 12 условных единиц. Обстоятельства инцидента выясняются.

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