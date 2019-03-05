Жителя Приднестровья поймали с контрабандным товаром на 100 000 леев (ФОТО, ВИДЕО)

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Крупная партия одежды стоимостью более 100 000 леев была обнаружена мобильной бригадой таможенной службы в автомобиле, остановленном на одной из столичных улиц. За рулём находился житель Бендер, который не смог представить документы о происхождении товаров.

Согласно информации на этикетках, одежда была изготовлена в Турции. На данный момент полиция выясняет, каким образом контрабандный товар попал в страну.

Обнаруженный товар был конфискован. Нарушителю грозит штраф в размере до 4 500 леев.