Жителя Приднестровья наказали за ролик в Instagram с участием кота (ФОТО)

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Кот Тимофей в одночасье стал звездой Instagram, когда видео с ним появилось в популярной соцсети.

– Братишка, прошу прощения, но ты спишь на моём месте, – таким закадровым текстом начинается 10-секундный ролик в Instagram.

Далее мы видим, как чья-то рука за шкуру поднимает кота с дивана и выбрасывает за перила. Такое отношение к животному возмутило городских зоозащитников. Граждане, обеспокоенные судьбой кота, обратились в милицию. В адрес МВД поступило несколько десятков писем с просьбой провести проверку по данному факту. В связи с этим сотрудники экологической милиции УВД города Бендеры выехали на место происшествия.

Как выяснилось, всё произошло на веранде частного дома. Свой «прыжок» Тимофей совершил с высоты 1 м 30 см. Он благополучно приземлился на лапы и удалился восвояси. Кот не пострадал, тем не менее молодому человеку всё же придётся пересмотреть своё отношение к домашнему любимцу. Владельцу кота вынесено предписание о недопустимости жестокого обращения с животными, а также действий, которые могут повлечь за собой причинение вреда питомцу, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.