Жителя Оргеева задержали по подозрению в похищении несовершеннолетнего

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10 октября в полицию Оргеева обратилась женщина и рассказала, что её 14-летнего племянника неизвестные силой принудили сесть в машину и увезли в неизвестном направлении.

Вскоре несовершеннолетний был обнаружен на одной из улиц города. Также был задержан 34-летний подозреваемый, житель Оргеева.

Мужчина признался в содеянном, рассказав, что подозревал подростка в краже велосипеда. Поэтому он посадил юношу в автомобиль, чтобы тот показал, где спрятал украденное, а после парня отпустил.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.