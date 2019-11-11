Жителя Окницы приговорили к 7 годам тюрьмы за изнасилование сожительницы

Жителя Окницы приговорили к 7 годам тюрьмы за изнасилование сожительницы

Житель города Окница был признан виновным в изнасиловании сожительницы и приговорён к 7 годам лишения свободы.

Согласно материалам дела, мужчина изнасиловал сожительницу из чувства мести после того, как она сообщила местным полицейским, что сожитель её избивает. Тем не менее, после подачи жалобы женщина была вынуждена находиться с сожителем под одной крышей, так как он угрожал ей убийством.

В июле прошлого года мужчина из чувства мести изнасиловал сожительницу, подавшую жалобу в связи с домашним насилием. Потерпевшая и в этот раз обратилась за помощью к правоохранителям.

Суд приговорил 29-летнего мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии.

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