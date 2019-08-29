Жителя Липкан задержали за выращивание конопли на участке рядом с домом (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной полиции на севере страны обнаружили ухоженный участок, на котором росли кусты, похожие на коноплю. Также было обнаружено некоторое количество высушенной растительной массы, спрятанной в сарае.

По данному факту был задержан житель города Липканы, который ранее попадался в поле зрения правоохранителей за другие правонарушения. Рядом с жилым домом в городе Липканы был обнаружен участок с более 300 кустами конопли. Также в соседней хозпостройке были обнаружены высушенные растения конопли. Задержанный 38-летний мужчина отказался сообщать какие-либо подробности.

В результате растения были выкорчеваны и отправлены на экспертизу. Обстоятельства инцидента выясняются.