Жителя Криулян избили до крови и потери сознания его односельчане (ВИДЕО)

Жителя Криулян избили до крови и потери сознания его односельчане (ВИДЕО)

Инцидент произошел несколько дней назад в селе Круглик. 

На 38-летнего мужчину напали трое в тот момент, когда он направлялся к родственникам. Пострадавшего избили, после чего на мотоцикле отвезли в соседнее село, и в заброшенном доме били до потери сознания, а затем исчезли.

Придя в сознание, мужчина вернулся домой. Его родные обратились в полицию.

В результате проведенных мероприятий удалось установить личности нападавших. Ими оказались односельчане мужчины в возрасте 18, 21 и 40 лет. Они были задержаны и будут заслушаны. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит уголовное наказание, пишет canal3.md.

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