Жителя Кантемира с чужими поддельными правами задержали на границе

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Жителю села Антонешть Кантемирского района грозит уголовная ответственность за подделку документов. Как выяснилось, мужчина пересёк государственную границу с поддельными водительскими правами.

На КПП “Кагул” был задержан 40-летний гражданин Молдовы, который пытался выехать из страны в качестве пассажира случайного автомобиля. Во время пограничного контроля у мужчины был обнаружен конверт, в котором находились водительские права с признаками фальсификации. В ходе переговоров выяснилось, что конверт не принадлежит путешественнику: односельчанин попросил мужчину передать документ соотечественнику, живущему в Италии.

Сомнительный документ был изъят и направлен на экспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.