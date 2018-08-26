Жителя Кагула избили до смерти во время драки: молодой человек скончался на месте

Жителя Кагула избили до смерти во время драки: молодой человек скончался на месте

27-летний житель Кагула скончался в результате драки, которая произошла на территории развлекательного центра в населенном пункте Рошу Кагульского района.

По словам пресс-секретаря инспектората полиции Кагула Кристины Чобану, в результате конфликта 28-летний мужчина нанёс несколько ударов жертве. От полученных травм молодой человек скончался на месте, пишет crimemoldova.md.

Полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался житель села Тараклия Кагульского района.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дела.

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