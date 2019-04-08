Жителя Григориополя поймали с поличным при употреблении наркотиков

Жителя Григориополя поймали с поличным при употреблении наркотиков

Проверяя оперативную информацию, сотрудники уголовного розыска задержали с поличным жителя Григориополя, употреблявшего наркотики. В подвальном помещении многоквартирного дома 40-летний мужчина курил марихуану.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в ходе задержания подозреваемый попытался избавиться от улик и выбросить бумажный свёрток с измельчённой растительной массой. Содержимое пакета было изъято и направлено на экспертизу.

Проводится доследственная проверка. За незаконное хранение и изготовление наркотических средств подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы.

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