Жителя Глодян в состоянии комы доставили в Кишинев на вертолете (ВИДЕО)

Жителя Глодян в состоянии комы доставили в Кишинев на вертолете (ВИДЕО)

После обеда 4 сентября экипаж SMURD произвел операцию по транспортировке 61-летнего мужчины из Глодян в Кишинев. 

Как сообщает ГИЧС, пострадавший был помещен в больницу Глодянского района после того, как он пожаловался на высокую температуру, однако его состояние ухудшилось – мужчина впал в кому. Медики приняли решение отправить его в Кишинев для оказания помощи.

На протяжении всего полета состояние мужчины было стабильным. Менее чем через 40 минут после взлета вертолет приземлился на стадионе “Динамо”. Пациента доставили в Институт скорой медицинской помощи.

С начала 2018 года это уже 18-я по счету воздушная операция SMURD в Молдове.

 

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