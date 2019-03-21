Жителя Дубоссарского района поймали повторно за пьяную езду

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Автомобиль Mercedes, который ехал по просёлочной дороге, виляя из стороны в сторону, привлёк внимание инспекторов ГАИ. Правоохранители попытались остановить водителя, однако тот проигнорировал их требования и прибавил скорость. Инцидент произошёл 20 марта в селе Дзержинское Дубоссарского района.

Остановить гонщика удалось только тогда, когда второй патрульный автомобиль заблокировал движение. За рулём находился 34-летний сельчанин, от которого исходил резкий запах спиртного. Медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения, пишет mvdpmr.org.

В ходе разбирательства было установлено, что водительского удостоверения у правонарушителя нет. К тому же, в октябре прошлого года он уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. За повторное грубое нарушение ПДД мужчине грозит теперь уголовная ответственность.