Жителя Бричан, трижды пойманного за рулём в состоянии опьянения, приговорили к тюремному сроку

Жителя Бричан, трижды пойманного за рулём в состоянии опьянения, приговорили к тюремному сроку

Генеральная прокуратура объявила сегодня о вынесении судом Единец обвинительного приговора водителю, который в нетрезвом состоянии сел за руль. Нарушителя приговорили к заключению сроком на 5 месяцев и лишили прав на 2 года.

31-летний житель Бричан уже дважды отвечал за вождение в нетрезвом виде. Таким образом, это третье нарушение, совершённое в том же районе. Ранее мужчину штрафовали на 16 000 леев также с лишением права управлять транспортным средством.

Поскольку суд приговорил обвиняемого к заключению в тюрьме открытого типа, прокуратура Бричан намерена оспорить решение в Апелляционной палате Бельц и потребовать вынесения более сурового приговора  – наказания в виде содержания в полузакрытом пенитенциарном учреждении, с учётом того, что мужчина совершил нарушение умышленно и повторно.

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