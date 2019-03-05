Жителя Бричан оштрафовали за незаконную вырубку деревьев в приграничной зоне (ФОТО)

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Житель села Гримэнкэуць Бричанского района был задержан с поличным пограничниками во время незаконной вырубки деревьев. Мужчина также несёт ответственность за нарушение режима пограничной зоны.

Задержанному удалось незаконно вырубить большое количество деревьев разных пород. По предварительным данным, нарушителем оказался 30-летний житель села Гримэнкэуць. На месте происшествия было обнаружено несколько инструментов для вырубки деревьев.

За нарушение режима пограничной зоны мужчине грозит штраф в размере 10 условных единиц. В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются.