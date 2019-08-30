Жители Вулканешт жалуются на нашествие змей

Жители Вулканешт жалуются на нашествие змей

Город Вулканешты на юге Молдовы наводнили змеи. Об этом рассказали жители населённого пункта.

Обеспокоенная жительница Вулканешт прислала снимки змеи, которую обнаружили в доме у её родителей. По её предположениям, это гадюка – вид ядовитых змей, часто встречающийся в Европе, в том числе в Молдове, передаёт gagauzinfo.md.

– От многих знакомых уже слышала про этих змей. Сегодня муж тоже видел около гаражей, – рассказала женщина.

Стоит отметить, что для человека укус обыкновенной гадюки считается потенциально опасным, однако крайне редко приводит к летальному исходу. Около 70% укушенных либо не испытывают каких-либо симптомов вообще, либо чувствуют жгучую боль непосредственно в области укуса. Нередко вокруг раны развивается покраснение и опухоль — геморрагический отёк. При более тяжёлой степени интоксикации в течение 15—30 мин возможны головокружение, тошнота, рвота, диарея, побледнение кожи, повышенное потоотделение, озноб, тахикардия.

Змея не агрессивная и при приближении человека старается использовать свою камуфлированную окраску настолько, насколько это возможно, либо уползти. Только в случае неожиданного появления человека либо при провокации с его стороны она может попытаться его укусить. Такое осторожное поведение объясняется тем, что ей требуется много энергии для воспроизводства яда в условиях меняющихся температур.

В начале июня нашествие змей было и в Сороках. Оно было вызвано резким подъёмом уровня воды на Днестре.

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