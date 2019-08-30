Жители Вулканешт жалуются на нашествие змей

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Город Вулканешты на юге Молдовы наводнили змеи. Об этом рассказали жители населённого пункта.

Обеспокоенная жительница Вулканешт прислала снимки змеи, которую обнаружили в доме у её родителей. По её предположениям, это гадюка – вид ядовитых змей, часто встречающийся в Европе, в том числе в Молдове, передаёт gagauzinfo.md.

– От многих знакомых уже слышала про этих змей. Сегодня муж тоже видел около гаражей, – рассказала женщина.

Стоит отметить, что для человека укус обыкновенной гадюки считается потенциально опасным, однако крайне редко приводит к летальному исходу. Около 70% укушенных либо не испытывают каких-либо симптомов вообще, либо чувствуют жгучую боль непосредственно в области укуса. Нередко вокруг раны развивается покраснение и опухоль — геморрагический отёк. При более тяжёлой степени интоксикации в течение 15—30 мин возможны головокружение, тошнота, рвота, диарея, побледнение кожи, повышенное потоотделение, озноб, тахикардия.

Змея не агрессивная и при приближении человека старается использовать свою камуфлированную окраску настолько, насколько это возможно, либо уползти. Только в случае неожиданного появления человека либо при провокации с его стороны она может попытаться его укусить. Такое осторожное поведение объясняется тем, что ей требуется много энергии для воспроизводства яда в условиях меняющихся температур.

В начале июня нашествие змей было и в Сороках. Оно было вызвано резким подъёмом уровня воды на Днестре.