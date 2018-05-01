Жители всей Молдовы массово съезжаются в Кишинев на первомайский марш ПСРМ (ФОТО)

Жители всей Молдовы массово съезжаются в Кишинев на первомайский марш ПСРМ (ФОТО)

Граждане с самых отдаленных уголков республики откликнулись на призыв президента и Партии социалистов отпраздновать Первомай в молдавской столице. 

Так, многочисленная колонна двинулась этим утром в направлении Кишинева из Басарабяски. На фото, опубликованных председателем района Петром Пушкарем, видно, что граждане прибудут в молдавскую столицу на нескольких микроавтобусах.

Как всегда активное участие в мероприятиях примут жители Гагаузии. Этим утром колонна микроавтобусов также двинулась из Комрата в Кишинев.

Напомним, праздничные колонны начнут свое шествие в 10.00 от Республиканского цирка и от Академии наук. В 11.00 у здания парламента состоится праздничный митинг. В мероприятиях примет участие президент страны Игорь Додон.

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