Жители всей Молдовы массово съезжаются в Кишинев на марш и митинг социалистов (ФОТО)

В социальных сетях появились фотографии из районов страны. Жители Молдовы массово откликнулись на призыв Партии социалистов и на автобусах едут в Кишинев.

Так, например, автобусы и маршрутки с сотнями граждан выдвинулись сегодня утром в столицу из Чадыр-Лунги.

Чадыр-Лунгский район едет в Кишинев на марш народного большинства! Нас больше! – написала одна из участниц предстоящих мероприятий Татьяна Ламбова.

Массовое участие в мероприятиях примут также жители Кагула, Бессарабки, Вулканешт, Гагаузии, Бельц, Унген и многих других районов и крупнейших городов страны.

Напомним, марш начнётся в 11.00. Граждане пройдут по центральным улицам Кишинева двумя колоннами – от Академии наук и от Цирка. В 12.00 начнётся митинг.