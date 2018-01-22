Жители Унген запечатлели загоревшийся на ходу автомобиль (ВИДЕО)

По словам специалистов, машина вспыхнула из-за короткого замыкания.

Инцидент произошел в эти выходные. В Пожарную службу поступило сообщение о загоревшемся на ходу транспортном средстве марки Citroen.

– Пострадал только отсек двигателя. Никто из людей не получил травмы, – отметил Владимир Гырбя, инспектор Управления чрезвычайных ситуаций Унген, сообщает expresul.md.

Как выяснилось, в машине находился только водитель, который поставляет продукты одной из местных фирм. В какой-то момент мужчина заметил выходящий из-под капота дым и остановил автомобиль у обочины, немедленно вызвав пожарных.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего инцидента.

Ранее стало известно, что в Бельцах неизвестные устраивают пожары в многоквартирных домах.