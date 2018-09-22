Жители Унген поддержали кандидатуру социалиста Геннадия Митрюка по своему округу (ФОТО)

Жители Унген поддержали кандидатуру социалиста Геннадия Митрюка по своему округу (ФОТО)

Партия социалистов Республики Молдова провела 22 сентября митинг протеста в Унгенах против 9-летнего разрушительного правления так называемой «проевропейской» власти.

Участники митинга выразили полную поддержку всенародно избранному Президенту РМ Игорю Додону, Партии социалистов РМ и поддержали кандидатуру председателя ТО ПСРМ Геннадия Митрюка по Унгенскому одномандатному округу для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.

– Уверена, что Геннадий Митрюк сможет объединить жителей Унгенского района для реализации программы развития, – отметила на своей странице в соцсети председатель партии Зинаида Гречаный. 

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