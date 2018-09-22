Жители Унген поддержали кандидатуру социалиста Геннадия Митрюка по своему округу (ФОТО)

Партия социалистов Республики Молдова провела 22 сентября митинг протеста в Унгенах против 9-летнего разрушительного правления так называемой «проевропейской» власти.

Участники митинга выразили полную поддержку всенародно избранному Президенту РМ Игорю Додону, Партии социалистов РМ и поддержали кандидатуру председателя ТО ПСРМ Геннадия Митрюка по Унгенскому одномандатному округу для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.

– Уверена, что Геннадий Митрюк сможет объединить жителей Унгенского района для реализации программы развития, – отметила на своей странице в соцсети председатель партии Зинаида Гречаный.