Жители трёх улиц останутся без воды в первый день весны

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О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ, в пятницу, 1 марта, с 09:00 до 18:00 временно останутся без воды в кране потребители, проживающие на Рышкановке по следующим адресам:

– ул. Т. Владимиреску 1/3, 1/4, 1/5, А. Дога 28-32 (включительно дроби), Каля Мошилор 16, 18.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.