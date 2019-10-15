Жители трёх столичных секторов во вторник будут без света

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 15 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Халтей 21, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 23/1, 41A, B – с 08:50 до 17:00.

ул. Ботаника Веке 5-17, 25-39, 9999, Куза-Водэ 1/2, 1/3, 1/4, И. Жумати 4-18, Поамей 1, 3, 3A, Помпиерилор 2, 12-20, 13, 19, Сармизеджетуса 18, 18/3, 18/6, 20A, 20/2, 20, 24, 24/1, 33, 33/2, 35, 35/1, 48/8 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Центр:

ул. А. чел Бун 62, 62A – с 09:00 до 18:00.

ул. Щусева 69, 71 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Бельского 16, шос. Балкань 1-9, 16, 20, Пескарушилор 1-11, 23, 6-34, 210, пер. Пескарушилор 12, Петрикань 25, 218, 224, 230, 232, Страшень 1-7, 2-6 – с 09:15 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.