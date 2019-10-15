Жители трёх столичных секторов во вторник будут без света

Жители трёх столичных секторов во вторник будут без света

Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 15 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Халтей 21, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 23/1, 41A, B – с 08:50 до 17:00.

ул. Ботаника Веке 5-17, 25-39, 9999, Куза-Водэ 1/2, 1/3, 1/4, И. Жумати 4-18, Поамей 1, 3, 3A, Помпиерилор 2, 12-20, 13, 19, Сармизеджетуса 18, 18/3, 18/6, 20A, 20/2, 20, 24, 24/1, 33, 33/2, 35, 35/1, 48/8 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Центр:

ул. А. чел Бун 62, 62A – с 09:00 до 18:00.

ул. Щусева 69, 71 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Бельского 16, шос. Балкань 1-9, 16, 20, Пескарушилор 1-11, 23, 6-34, 210, пер. Пескарушилор 12, Петрикань 25, 218,  224, 230, 232, Страшень 1-7, 2-6 – с 09:15 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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