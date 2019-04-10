Жители трёх столичных секторов останутся в среду без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 10 апреля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. И. Пеливан 2 – с 09:30 до 18:00.

ул. Прунулуй 26 – с 09:00 до 11:00.

ул. В. Лупу 46/1, 46/3, 48A,D – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Щусева 86, 95 – с 09:30 до 17:00.

ул. Албишоара 25, 27, 38, 38A, 40, Пушкина 49/1, 51, 62, Каля Мошилор 15, Фанталулуй 15, Кошбук 38, Виеру 22, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 24, 26, Лунчий 2-20, Романэ 11, 12, 13 – с 11:00 до 18:00.

ул. Измаил 96 – с 13:00 до 17:00.

ул. Измаил 96/1 – с 10:00 до 12:30.

Сектор Рышкановка:

ул. Флорилор 12/4, 14/1, 14/2 – с 09:30 до 17:30.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.