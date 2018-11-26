Жители трёх столичных секторов останутся сегодня без света

Red Union Fenosa сообщает, что в понедельник, 26 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Чентру:

– ул. Букурешть 40, 53, 53/1, 57, 59, Еминеску 23, 25, 27, 29, 30, 30V, 32, 34, 36, 38, 999 – частично с 13:00 до 17:00.

– ул. Букурешть 63, В. Пыркэлаб 31, 33 – частично с 09:00 до 12:00.

Сектор Чокана:

– ул. Алчедар 4, Арионешть 2, 2A, 6, Колоница 1-7, 2-4, 74-190, 77-175, пер. Колоница 3, Хайдукул Бужор 78/1, 92/1, 96, пер. Н. Милеску-Спэтару 1-9, Вадул луй Водэ 144-180 – частично с 09:00 до 12:00.

Сектор Рышкановка:

– бул. Московей 16, подъезд 1 и 2, кв. 1-48 – частично с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.