Жители трёх столичных секторов останутся в четверг без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 5 декабря, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Букурешть 99 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. чел Бун 20, 36 – с 09:30 до 14:00.

ул. Мэчиешилор 21, 21/4, Миорица 22, 28-42 – с 09:30 до 17:00.

ул. Колумна 42, Измаи 47, 999, Варлаам 46 – с 09:00 до 13:00.

ул. Измаил 84, 86/4, 999, Колумна 999 – с 13:00 до 17:10.

ул. Короленко 8 – с 10:00 до 13:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Сахарова 1, 3, 11/1, Браништий 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2, Н. Димо 7, 9/1, 11, 11/1, 12, 14, 999 – с 15:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.