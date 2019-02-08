Жители трёх столичных секторов останутся без света в пятницу

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 8 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

Куза-Водэ 19/1 – с 09:00 до 17:00.

Ботаника Веке 4, Куза-Водэ 9/3 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

Шос. Хынчешть 180-238, 217, 229, 233, 243, 253, 255, 279, 9999, Ковтун 2-40, 3-37, пер. Ковтун 12 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

А. Михаил 32/1, 36/1, Виеру 1-19, 2, Иерусалим 999, Бодони 28/2, Рареш 18 – с 09:10 до 17:00.

Моара Рошие 5, Рареш 32, 39/1, А. Михаил 30, 36A, 36/3, 55/1 – с 09:10 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.