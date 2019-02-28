Жители трёх столичных секторов могут остаться сегодня без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 28 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Ботаника Веке 16, Буребиста 47/2, 93, 116, Дачия 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/6, 47/61 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Л. Качински 10/1, 10/2 – с 09:00 до 13:00.

ул. Л. Качински 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Кэлэторилор 1-29, 2-20, Кэрэмидарилор 4, 6, 10, 91, пер. Кэрэмидарилор 2, 8, 8V, Ишновэц 2-36, 9-15, 999, Ребряну 1A, 1-37, 20, пер. Ребряну 3, 11, Дрэган 46, Маноле 22, Плугарилор 1-17, 4-10, Узинелор 4A, 8A, 12, пер. Узинелор 8, Маяковского 1-35, 2-30, Волунтарилор 2A, 2/1, 3, 4, 6, 8, 8/1 – с 09:10 до 16:00.

ул. Виеру 3, 3A, 4, 5, 5/1, 5/2, 5/4, 6/3, 7, 8/3, 9, 10, 10/3, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/6, Мирча чел Бэтрын 23, 25, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 9999 – с 11:00 до 17:00.

ул. Варница 16, 18, 20/1, 22 – с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.