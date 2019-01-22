Жители трёх секторов столицы останутся во вторник без света

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 22 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Будебиста 164, бул. Дачия 50/7, Е. Станеску 10, Нуферилор 1-41, 2-28, 9999, П. Осмэтеску 1-11, 4-14, Валя Кручий 7, 9999, В. Иовицэ 5, 5/1, 9/1, 11, 11/1, 11/2, 11/4, 15, 15/1 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. И. Крянгэ 22/2, Лисабон 7 – с 09:00 до 13:00;

ул. Милано 2, 6, 14A – с 13:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Аэродромная 2, 4, 5, 6, 6J, 7, А. Дога 2-26, 7-23, 2/1, пер. А. Дога 11/1, 13, 13/1, 13/4, 13/6, Каля Мошилор 3B, 17, Чиркулуй 1, 2/1, 1 пер. Чиркулуй 5, 2 пер. Чиркулуй 2, 3 пер. Чиркулуй 2/1, Корнешть 7, 11-17, 16-22, бул. Г. Виеру 32, 33, Пиетрэрией 3-23, 4-24, 2 пер. Пиетрэрией 25, 33, пер. Пиетрэрией 3-23, 33B, 43, 4-28, бул. Ренаштерий 7, 12 – с 09:10 -до 17:00;

ул. Албишоара 80/4, 80/5, 80/6, 84/1, 84/2, 84/3, 84/5, 84/6, 84/7, 84/9, 86/1, 86, 2, 86/3, 86/4, И. Заикин 24, 30/1, М. Витязул 10, 10/1, 12/1, 9999 – с 09:10 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.