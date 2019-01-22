Жители трёх секторов столицы останутся во вторник без света

Жители трёх секторов столицы останутся во вторник без света

Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 22 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

  • ул. Будебиста 164, бул. Дачия 50/7, Е. Станеску 10, Нуферилор 1-41, 2-28, 9999, П. Осмэтеску 1-11, 4-14, Валя Кручий 7, 9999, В. Иовицэ 5, 5/1, 9/1, 11, 11/1, 11/2, 11/4, 15, 15/1 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

  • ул. И. Крянгэ 22/2, Лисабон 7 – с 09:00 до 13:00;
  • ул. Милано 2, 6, 14A – с 13:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

  • ул. Аэродромная 2, 4, 5, 6, 6J, 7, А. Дога 2-26, 7-23, 2/1, пер. А. Дога 11/1, 13, 13/1, 13/4, 13/6, Каля Мошилор 3B, 17, Чиркулуй 1, 2/1, 1 пер. Чиркулуй 5, 2 пер. Чиркулуй 2, 3 пер. Чиркулуй 2/1, Корнешть 7, 11-17, 16-22, бул. Г. Виеру 32, 33, Пиетрэрией 3-23, 4-24, 2 пер. Пиетрэрией 25, 33, пер. Пиетрэрией 3-23, 33B, 43, 4-28, бул. Ренаштерий  7, 12 – с 09:10 -до 17:00;
  • ул. Албишоара  80/4, 80/5, 80/6, 84/1, 84/2, 84/3, 84/5, 84/6, 84/7, 84/9, 86/1, 86, 2, 86/3, 86/4, И. Заикин 24, 30/1, М. Витязул 10, 10/1, 12/1, 9999 – с 09:10 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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