Жители трёх секторов столицы останутся в субботу без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 13 апреля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Дачия 49/2 – с 13:00 до 17:00.

ул. Куза-Водэ 16/2, 16/5 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Центр:

ул. Измаил 86, 86/1 – с 10:00 до 13:00.

ул. Измаил 99 – с 09:20 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Дога 4, 45/2, Флорэрий 7, пер. 2 Флорэрий 1 – с 09:35 до 17:35.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.