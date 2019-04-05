Жители трёх секторов столицы останутся в пятницу без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 5 апреля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Гренобле 157 – с 10:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Хыждеу 43-53, 86, Кожокарилор 1-13, 6-16, Жунимя 1-11, 4-10, О. Гога 2-14, 22, 5, 19-29 – с 09:30 до 17:00;

ул. Аллея Гэрий 1/1, 37, 9999, Гэрий 1/2, Ю. Гагарин 1, 3, 3/1, 3A, 3C, 5, 5/2, 7V, Пьяца Гэрий 1, 1A, 3, Тирасполь 2, 2/1, 2/1J, 4, 4/1, 6, 11 – с 11:00 до 17:00;

ул. Каля Ешилор 22, 49B, 51, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51A, 55, 55/1, 55/2, 9999, Друмул Кручий 95, 95/2, 96, 97/1, 97/2, 98, 99, 99/1, 100, 101-123, Голя 7-13, 8-14, Милани 12, 43, Цэрыний 85-107, 110-128, 129 – с 11:00 до 18:00;

ул. М. Когылничану 91, 93 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

Московский проспект 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/6, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 – с 09:30 до 18:00;

ул. Бариера Орхей 5, 5/4, 5/2B – с 13:00 до 17:00;

ул. Бариера Орхей 5/4, 5/2B – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.