Жители трёх секторов столицы останутся в пятницу без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 12 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Сучевица – частично с 10:00 до 14:00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 44, Г. Гросу 16, В. Дическу 53-91, 64-140 – с 09:15 до 17:00;

ул. 31 Августа 59, Болгарская 35 – частично с 09:30 до 19:30;

ул. Александру чел Бун 113, 117, 126, 144-148, Колумна 144, 145, 146, 148/1, 150, С. Лазо 21-29, 50, Сфатул Цэрий 32, 34, 34/0, 65, 67, 67/1, Св. Андрей 37, Солидаритэций 17A, Триколорулуй 37/B – с 09:10 до 17:00;

ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161, Дософтей 128-134, П. Мовилэ 39-41, 9001, Сфатул Цэрий 61, 61A, 61/1A – с 09:00 до 19:00;

ул. Гренобле 106A, B, 108, 157 – частично с 10:00 до 17:00 (1 час).

Сектор Рышкановка:

ул. Мирчешты 8, 8/1, 23/1, 9999 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.