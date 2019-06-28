Жители трёх секторов столицы останутся в пятницу без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 28 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Барбу Лэутару 26A, 28, 28/1, 32, Корнулуй 11/1, Гиочеилор 999, Ш. Няга 16-38, 17-37 – с 09:20 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161, Дософтей 128-134, П. Мовилэ 39-41, 9001, Сфатул Цэрий 61, 61A, 61/1A – с 09:00 до 19:00;

ул. Г. Асаки 23A, 25B, 25/3 – с 09:00 до 17:00;

ул. Т. Георге 1-5, 2-4, Г. Гросу 9-15, Хынчештское шоссе 3-41, 18, 32 – с 09:15 до 18:00.

Сектор Чеканы:

ул. Мирча чел Бэтрын 20/2, 20/6, 22/1, 22/2, 24, 24/1, 24/6, 26/1, 26/5, Н. М. Спэтару 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/9, 11/10, 11/10A, 11/11 – с 09:00 до 16:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.