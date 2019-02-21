Жители трёх секторов столицы останутся в четверг без света

0

Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 20 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Колумна 114-138, 127-133, Мария Чеботарь 26-28, 57-61, Б. Бодони 47-53, 999, 9004, 9999, Дософтей 106, 110, Сфатул Цэрий 30, Триколорулуй 35-37, 38.

Сектор Центр:

ул. Бэлтаг 1-39, 2-30, Буджакулуй 1-19, 2-10, Хайдучилор 6, 13, 19, 27A, Хынчештское шоссе 73, 86, 94, 9999, Влайку Аурел 1, Гренобле 153/4, 159/4, 159/6, 161/4, 159/3.

Сектор Чеканы:

ул. Буковиней 1/8, 1/9, 5, 9A, 13, 9999, М. Садовяну 40, 42, 42/3, 42/6, Н. М. Спэтару 36, 75, 9991, ком. Ставчены: ул. Аве Мария 9999, Н. Сулак 17, 9999, Сперанцей 30, 44, Ставчены 9999, Викторией 3, 999.

ул. Карамидарилор 23-79, 40-94, Л. Ребряну 22-38, 31-125, Мовилень 1-51, 2-32, Св. Параскива 9-17, 25-57, 22, Узинелор 66, 84, 162, 69-135, 201/1, 201/10, 201/11, 203, 209/1, 209/4, 210, 96/2, 96/4, 96/3, И. Думенюк 33, 9999, Н. М. Спэтару 19/2, 19/6, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 23, 23/2, 23/4, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, пер. Узинелор 207, Колоница 9999.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.