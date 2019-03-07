Жители трёх секторов столицы останутся в четверг без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 7 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Бариера Скулень 9, 9/3, 9A, Дойна и Ион Алдя Теодорович 190, Г. Музическу 6-36, 7-23, И. Пеливан 1-9, 6-16, 999, Н. Костин 5, 7, С. Лункевич 1-17, 4-8, С. Рохманинов 31-55, 42-52, В. Белински 85-101 – с 09:10 до 17:00;

ул. Милано 19, 19/1 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Щусева 90, 97, Д. Кантемир 5, М. Чоботарь 6, 8, М. Когылничану 70, 76, 80, 85, Б. Бодони 11, 17, Н. Йорга 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18/1 – с 09:10 до 17:00;

ул. И. Гросул 1-7, 2-10, Г. Асаки 58, 58J, 60/1, 62, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5 – с 13:30 до 17:00;

ул. В. Александри 14 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. М. Костин 19/5, 19/6 – с 09:00 до 13:00;

ул. М. Басараб 10/3 – с 13:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.