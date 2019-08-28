Жители трёх секторов столицы останутся без света в среду

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 28 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 202 – с 09:00 до 14:00.

ул. О. Гибу 2 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Г. Асаки 38-44, Г. Гросу 4, Т. Георге 2B, 3 – с 08:45 до 16:45.

ул. А. Хаждеу 94/1, 98, 98/1, 98/2, 104/1, 106, И. Ботезаторул 1, М. Петру 7, В. Александри 102, 104, 106, 139/3, 141, 141/1, 143 – с 09:00 до 17:00; 23:00 до 23:30.

Сектор Чеканы:

ул. Узинелор 9/1, Отоваска 13 – с 10:00 до 13:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.