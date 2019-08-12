Жители трёх секторов столицы останутся без света в понедельник

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Red Union Fenosa сообщает, что в понедельник, 12 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Алба Юлия 75, 75Q,V, 79/1, 79/2, 81, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 85/2, 89/2, 89/3, 93/2, 97/2, 188/1, Балканское шоссе 11, Басарабилор 1-25, 2-26, Кодрилор 8-10, И. Бузгуджан 4-24, Мушатинилор 1-29 – с 11:00 до 16:00.

Сектор Центр:

ул. 31 Августа 1А, 2А, пер. 31 Августа 16/1, пер. 1 Кавказ 17, Черника 1, 2-16, Думбрэвий 1, 2, Хрушка 2-8, 3-11, пер. Хрушка 1-5, 2-4, Мелестиу 2-6, пер. Мелестиу 2-10, 5, Одесса 35-65, 48-62, пер. 6 Одесса 2-6, Текуч 1, 2-6, Тиса 1-9, 4-10, Валя Трандафирилор 1-11, 10-14, В. Зарзэр 3B, Заим 1-7, 2-10, 32A, 83 – с 09:30 до 17:00;

ул. Колумна 114-138, 121-133, М. Чеботарь 26-28, 57-61, Б. Бодони 47-53, 999, 9004, Дософтей 100-110, Сфатул Цэрий 30, Триколорулуй 30-42, 35-39 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. 8 Марта 37-115, 38-120, А. Лупан 1-17, В. Бадю 21-31, 38-70, 999, Кэлушарь 10-48, 13-17, 35-41, 65, Конструктурилор 8-76, 35-147, Криулень 1-63, 2-58, пер. Криулень 8-58, 13-63, Дойна 53-113, 54-82, Дойна и И. А. Теодорович 11/2, Грэдинарилор 1-21, 2-18, Л. Дамиан 1-57, 2-58, пер. Л. Дамиан 19, Монтанэ 10-34, 11-23, Питуличий 15-29, Подгоренилор 5, 14-36, 17-97, 88-126, Поштей 35-53, 78-100, Путней 8-24, 11-25, Солидаритэций 1-19, 2-20, Е. Теодориу 5-11, В. Красеску 1-51, 2-46, пер. В. Красеску 1-53, 2-50, В. Комаров 3-15, 16-18, пер. В. Комаров 10, 18 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.