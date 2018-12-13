Жители трёх секторов столицы останутся без света в четверг

Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 13 декабря, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

– ул. Трандафирилор 13/1 – с 09:00 до 13:00.

– ул. Трандафирилор 13/4 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

– ул. Букурией 1, 1/8, 3, 7 – с 09:00 до 12:00.

– ул. И. Раду 21, И. Крянгэ 39, 39/3, 39/4, 43, 43/1, 999, П. Чайковский 22, Белински 59, 61, 65/3 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

– Хынчешть 178-202 – с 10:00 до 17:00.

– ул. Бернардацци 42-54, 43-67, Щусев 36-40, 37-39, Арменяскэ 1-31, 2-28, Букурешть 14, 41, 41C, Когэлничану 29-37, 30-34, Александри 44, 87 – с 09:00 до 17:00.

– ул. Сорочану 73/3, Вырнав 4 – с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.