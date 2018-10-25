Жители трёх секторов Кишинёва останутся сегодня без света

Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 25 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Сектор Буюканы:

– ул. Алуниш 2-12, 7-9, Бисеричий 1-5, 2-16, Драгомирна 36, Хумулешть 15-23, 18-24, Порумбреле 2, 14-50, Рошиорь 15-63, 20-86, В. Лупу 119 – частично с 10:00 до 18:00;

– ул. Г. Кодряну 1-11, 2-12, Корнулуй 23, 24-28, Друмул Таберей 2-38, 17-39, Дурлешть 11, Тоамней 1-7, В. Лупу 61-73, Вовинцень 1-9, 4-14 – частично с 09:20 до 18:00.

Сектор Чеканы:

– ул. Будэй 23, Булбоака 25-45, 34-56, Бутучень 18-42, 21-37, М. Дрэган 26/2, 26/3, 26/4, 26/2A, 26/2B, 26/3A, 38, Васлуй 49A – 09:10 – 16:00.

Сектор Рышкановка:

– ул. Язулуй 74/1, 72/1 – 13:00 – 17:00;

– ул. Студенцилор 7/2 – 09:00 – 13:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.