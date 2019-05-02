Жители трех секторов столицы временно останутся без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Ботаника:

Дачия, 49/1 – с 09:30 до 17:00;

Н. Титулеску, 32, Н. Зелински, 38/4, 40/2, 42, 9999, Роз, 20, 31/1, 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 37/1, 37/2, 37/4, 39, 39/2, 43/1, 999 – с 13:30 до 17:30.

Буюканы:

Ион Крянгэ, 39, 39/3, 999, П. Чайковский, 22, Виссарион Белинский, 59 – с 09:00 до 17:00.

Рышкановка:

Н. Димо, 12, 12V – с 10:00 до 12:00.