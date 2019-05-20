Жители трех секторов столицы останутся в понедельник без электричества

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, обесточенными временно окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.
Ботаника:
Дачия, 13, 15, 15/1, 17, 19, 21, 21/1, 21/2, 21/6, 38/3, 9003, 9004, Дечебал, 82, 84, 139 – частично с 09:00 до 17:00.Роз, 13/1, 13/4 – с 13:00 до 17:00.
Центр:
П. Мовилэ, 35, 57, Т. Чорбэ, 32/1, 32/2, Штефан чел Маре, 180, 182, 184 – с 09:00 до 17:00.
Рышкановка:
Акад. Николае Корлэтяну, 42-54, Акад. Сергей Рэдэуцану, 27-41, 67-83, 92, Акад. Еуджен Кошериу, 4-8, Акад. Сильвиу Бережан, 2-14, Лидия Истрати, 4-20, 7-27, переулок Лидия Истрати, 3, Ольга Врабие, 3, 10-32, 15-45, Ольга Врабие 1, переулок, 11-29, 20, 44-52, Ольга Врабие, 2, переулок 3-11, 6-10, 30, Петру Лешченкo 4-12, 19-29, 38-46, Переулок Петру Лешченко, 4-10, 5, 15-21, Примар Герман Пынтя, 3-173, 8-64, Переулок Примар Герман Пынтя, 1-39, 4-46, Василе Цепордей, 9-17 – с 09:30 – до 17:30.
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