Жители трех секторов столицы останутся сегодня без электричества

Жители трех секторов столицы останутся сегодня без электричества

О плановых отключениях электроэнергии сообщает поставщик. 

В частности, в связи с проведением плановых работ обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Буюканы: 

Г. Кодряну, 1-11, 2-12, Корнулуй, 23, 24-28, Друмул Таберей, 2-38, 17-39, Дурлешть, 11, Тоамней, 1-7, В. Лупу, 61-73, Вовинцень, 1-9, 4-14 – с 09:20 до 18:00. 

Центр: 

Измаил, 100, 120 – с 09:00 до 13:00; 

Измаил, 98, 98/3 – с 13:00 до 17:00. 

Рышкановка: 

Студенческая, 2/4 – с 09:05 до 17:05. 

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