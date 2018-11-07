Жители трех секторов столицы останутся сегодня без электричества

О плановых отключениях электроэнергии сообщает поставщик.

В частности, в связи с проведением плановых работ обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Буюканы:

Г. Кодряну, 1-11, 2-12, Корнулуй, 23, 24-28, Друмул Таберей, 2-38, 17-39, Дурлешть, 11, Тоамней, 1-7, В. Лупу, 61-73, Вовинцень, 1-9, 4-14 – с 09:20 до 18:00.

Центр:

Измаил, 100, 120 – с 09:00 до 13:00;

Измаил, 98, 98/3 – с 13:00 до 17:00.

Рышкановка:

Студенческая, 2/4 – с 09:05 до 17:05.