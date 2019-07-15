Жители трех секторов столицы останутся без электричества в понедельник

Жители трех секторов столицы останутся без электричества в понедельник
О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, в связи с проведением плановых работ временно без электричества останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.
Буюканы:
Корнулуй, 11/1, Гиочеилор, 999 – с 10:00 до 17:00;
Тома Чорбэ, 1 – частично с 09:10 до 17:00. 
Центр: 
Хынчештское шоссе, 44, Митрополит Гурие Гросу, 16, Валя Дическу, 53-91, 64-140 – с 09:15 до 17:00. 
Колумна, 135-143, 140-154, 151-161, Митрополит Дософтей, 128-134, Митрополит Петру Мовилэ, 39-41, 9001, Сфатул Цэрий, 61, 61A, 61/1A – с 09:00 до 19:00. 
Митрополит Бэнулеску-Бодони, 57 – с 10:30 до 17:00. 
Рышкановка: 
Московский проспект, 16, подъезды 7, 8, Матей Басараб, 8 – с 09:30 до 17:00. 
Мирчешть, 44, 46 – с 09.00 до 17.00. 
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