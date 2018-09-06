Жители трех секторов столицы останутся без электричества в четверг

О плановых отключениях услуги, связанных с проведением работ, сообщил поставщик.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам в Кишиневе.

Буюканы:

Иоана Раду, 29, Василе Лупу, 42/2, 42/5, 42A-Z, 42, 46/4, 85 – с 09:00 до 17:00.

Василе Лупу, 30, 30A, 32, 32A, 34, 34/1, 34/2, 34/4, 36, 42P – с 09:10 – 17:00.

Центр:

Албишоара, 10, 12 – с 09:00 до 17:00.

Колумна, 29, 42, 47, 999, Штефан чел Маре, 6, Измаил, 47, 84-86, 999, 9003, Лев Толстой, 63, 774, Митрополит Варлаам, 46, Н. Анестиаде, 6, 7, 8, Н. Старостенко, 33 – с 13:00 до 17:00.

Рышкановка:

А. Дога, 29, 31, 33, 33A, 35, 35/1, 999, Дм. Рышкану, 8, 10, 12, 12B, 12V, 14, 14A, Т. Владимиреску, 1, 1B, 3, 10/2, 35/2, 999 – с 11:00 до 17:10.

К. Стамати, 12-16, Ион Дончев, 2-22, Моара Рошие, 3, 5, Замфир Арборе, 1-7, 2-6, переулок Замфир Арборе, 3/1, 4, 7, 7A – с 09:25 до 18:00.