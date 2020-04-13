Жители трех секторов Кишинева останутся сегодня без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Ботаника:

Мунчешть, 121/1, Мунчешть, 9001, 9002, 9003, Валя Быкулуй, 5/1, 9 , Каля Басарабией, 28/2, 42, 43, 54 – с 09:10 до 17:30;

Мунчешть, 790, 790/2 – с 08:45 до 16:45.

Чеканы:

Мария Драган, 34/1 – с 09:15 до 13:00;

Будэй, 23 – с 13:00 до 17:00.

Рышкановка:

А. Бельский, 16, Пескэрушилор, 1-11, 23, 6-34, 210, переулок Пескэрушилор, 12, Петрикань, 25/1, 218, 224, 230, 232, 232/1, Стрэшень, 1-7, 2-6 – с 13:00 до 17:00.

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