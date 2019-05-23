Жители трех секторов Кишинева останутся без электричества в четверг

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О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе:

Буюканы:

Ион Крянгэ, 74, 74/1, 74/3 – с 09:00 до 17:00; Лисабона, 2/1 – с 10:00 до 13:00; Лисабона, 2/3 – с 13:00 до 17:00.

Центр:

П. Мовилэ, 35, 57, Т. Чорбэ, 32/1, 32/2, Штефан чел Маре, 180, 182, 184 – с 09:00 -до 17:00.

Чеканы:

Узинелор, 186/5, 188, 198, 204/1, 208, 210/1, 210/2, 214 – с 09:00 до 17:00.