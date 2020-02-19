Жители страны верят в правительство Кику и приветствуют сотрудничество высшего руководства

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59,8% граждан считают, что правительство Иона Кику способно изменить ситуацию в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня в столице.

Число граждан, которые считают иначе, составляет 33%. Остальные не знают или отказались отвечать на этот вопрос.

В то же время 51,9% опрошенных поддерживают установившееся между президентурой, правительством и парламентом сотрудничество.

Опрос общественного мнения проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ по собственной инициативе и на собственные средства с 10 по 16 февраля. В исследовании приняли участие 1173 человека. Погрешность составляет +/-3%.