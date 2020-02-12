Жители страны связывают свои надежды на улучшение жизни в Молдове с Партией социалистов

0

Об этом свидетельствуют результаты общественного мнения, которые были представлены сегодня в столице.

В частности, большинство опрошенных, 33,2%, полагают, что их жизнь может улучшить Партия социалистов. Это первое место рейтинга. 35% считают, что только ПСРМ сможет поднять экономику страны. Спросили граждан и о том, кто, по их мнению, может улучшить жизнь пенсионеров. 36,5% ответили, что социалисты.

Опрос общественного мнения проводился компанией “Intellect Group” по собственной инициативе и на собственные средства с 3 по 10 февраля. В исследовании приняли участие 1074 человека. Максимальная погрешность составляет +/-3%.